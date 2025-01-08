Разоблачил после скандального высказывания: Арестович* заявил, что Зеленский говорит на русском языке

Бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в перечень лиц, признанных террористами и экстремистами на территории России) прокомментировал заявление Владимира Зеленского. Глава государства не стал отвечать подкастеру Лексу Фридману на русском языке и объяснил это тем, что не уважает РФ и ее народ. Однако, как выяснилось, лидер Украины, как его окружение, разговаривали только на нем во время работы.

Так было, по словам Арестовича*, во времена его работы с Офисом президента Украины. За кадром все разговоры велись исключительно на русском, передает рассказ украинского политика Telegram-канал Кровавая барыня.

Также Арестович* отметил, что Зеленский сам общался только на русском языке, благодаря которому сделал себе карьеру. За 2,5 года политик не слышал, чтобы в Офисе говорили иначе.

Ранее Илон Маск и сын Трампа оценили мем, где Зеленского сравнили с героем «Один дома 2». Они прокомментировали его в социальной сети.

*внесен в перечень лиц, признанных террористами и экстремистами на территории России