Расследование показало, что Валерий Рашкин попытался улететь из Саратова после ДТП с лосем

Бывший депутат Госдумы Валерий Рашкин после ДТП с лосем попытался улететь из Саратова. При этом экс-парламентарий утверждал, будто в момент аварии находился в Иркутской области.

РЕН ТВ провело расследование, которое показало – 23 августа Рашкин находился на месте ДТП. При этом в разговоре с изданием бывший депутат ГД говорил, что не владеет машиной и его там не было. Рашкин заявлял, что 10 дней находится в Иркутской области.

РЕН ТВ узнало: машина, которая находилась на месте аварии за автомобилем, сбившем лося, и авто на территории аэропорта Саратова, из которого выходил Рашкин, имели один и тот же номер. Отмечается, что из машины экс-парламентарий направился в здание аэропорта. Описываемые события произошли 23 августа. В распоряжении издания оказалось видео, как Рашкин идет к аэропорту и затем с сумкой заходит в самолет.

Ранее сообщалось, что лось выбежал на дорогу и столкнулся с машиной. У автомобиля было разбито лобовое стекло.