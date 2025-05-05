Раскрыто местонахождение обвиняемой в фейках о ВС РФ журналистки Барабаш*

Обвиняемую в распространении фейков о российской армии журналистку Екатерину Барабаш* (признана иноагентом на территории РФ) вывезли из-под домашнего ареста. Кинокритик сейчас находится в Париже.

С эвакуацией Барабаш* помогла организация «Репортеры без границ», рассказал Telegram-каналу «Осторожно, новости» сын кинокритика. Подобным способом ранее вывезли журналистку Марину Овсянникову.

Екатерина* около двух месяцев находилась под домашним арестом. В феврале ей предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии из-за постов в соцсетях. В конце апреля суд заочно арестовал журналистку и объявил в розыск.

Отец кинокритика – известный литературовед Юрий Барабаш. Екатерина* родилась в Харькове, но семья переехала в Москву, когда ее отцу предложили должность замредактора «Литературной газеты». Проживая в России, журналистка неоднократно отмечала, что Украину тоже считает своей родиной.

Ранее мы писали о том, что суд в Москве заочно арестовал блогера Камикадзе Ди* (признан иноагентом на территории РФ) за фейки о российской армии. Позже он получил восемь лет колонии.

*(признаны иноагентами на территории РФ)