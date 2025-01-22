Раскрыто, куда Джо Байден отправился отмечать выход на пенсию

Бывший президент США Джо Байден сразу после инаугурации Дональда Трампа отправился в калифорнийскую долину Санта-Инес для празднования своего выхода на пенсию. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По информации источника, бывший американский лидер хорошо знаком с этим «винным» краем, поскольку уже проводил там пару дней в конце прошлого лета после решения сняться с выборов.

«Поездка знаменует собой резкий поворот от напряженных последних дней президентского срока, завершившего 50 лет государственной службы, к незапланированному выходу на пенсию», — говорится в публикации.

Экс-глава Белого дома, как выяснили журналисты, вероятно, будет кататься с женой Джилл на велосипеде по трассе Valley Loop, так как он является поклонником велопрогулок. Вдобавок политик может зайти в Great Pacific Ice Cream Co за шариком любимого мороженого.

Напомним, Дональд Трамп и Джо Байден в понедельник вместе отправились в Конгресс США, где прошла церемония инаугурации. Трамп стал 45-м и 47-м президентом США.

Ранее мы писали, что Джо Байден уснул на похоронах бывшего президента США.