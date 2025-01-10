Джо Байден уснул на похоронах бывшего президента США

Действующий президент США Джо Байден уснул на похоронах бывшего главы государства Джимми Картера. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Во время поминальной службы Байден сидел в первом ряду вместе с женой Джилл, вице-президентом Камалой Харрис и ее мужем. В какой-то момент он устал, прикрыл глаза и, как утверждает Fox News, задремал.

На похоронах также присутствовали другие экс-президенты США — Билл Клинтон, Джордж Буш — младший и Барак Обама. Последний о чем-то шептался на задних рядах с избранным президентом Дональдом Трампом, также приглашенным на мероприятие.

Ранее мы писали о том, что Байден предложил Камале Харрис «жечь» во время ее доклада о пожарах в Калифорнии.