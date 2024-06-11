Президент США Джо Байден «завис» во время концерта в Белом доме. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

На мероприятии, проведенном в преддверии национального праздника, который состоится на следующей неделе, Байден на минуту застыл. Остальные гости при этом подпевали группе. Среди веселящихся был и вице-президент Камалу Харрис.

Затем Байден вышел на трибуну и произнес запутанную речь в преддверии праздника 19 июня.

«Она знает, что такое потери… Она знает… наша свобода никогда не может быть обеспечена», — бессвязно произнес мужчина.

На мероприятии также присутствовал Филониз Флойд, брат покойного Джорджа Флойда. Он обошел Байдена слева, заметив, что президент «завис», и обнял его, явно пытаясь помочь.

Большую часть вечера президент США был в первом ряду, сидя. Другие же подпевали и веселились. Глава государства выглядел странно на их фоне.

Напомним, что в 2021 году Джо Байден подписал закон, провозгласивший 19 июня федеральным праздником — Днем освобождения рабов. В этот день в 1865 году генерал армии Союза Гордон Грэйнджер объявил приказ в Галвестоне, согласно которому все рабы в Техасе становились свободными.

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