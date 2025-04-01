Раскрыта личность богатейшего жителя Земли

Руководитель Департамента эффективности правительства США (DOGE) и основатель компании SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире по версии журнала Forbes. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания.

Состояние бизнесмена в настоящий момент оценивается в 342 миллиарда долларов. В тройку лидеров также попали идущие почти вровень соучредитель Meta* (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг с 216 миллиардами долларов и создатель Amazon Джефф Безос с 215 миллиардами. Лидер прошлогоднего рейтинга владелец группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно в 2025-м оказался лишь на пятой строчке с капиталом в 178 миллиардов.

В список, составляемый с 1987 года, вошли свыше трех тысяч миллиардеров, которые совокупно владеют рекордными 16,1 триллиона долларов.

Ранее мы писали, что 19-летний сын Дональда Трампа Бэррон вышел в свет в часах Rolex за 50 тысяч долларов.