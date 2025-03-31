19-летний сын Дональда Трампа Бэррон вышел в свет в часах Rolex за $50 тысяч

Сын президента США Дональда Трампа блеснул часами Rolex за $50 тысяч. 19-летний Бэррон Трамп появился с роскошным аксессуаром на руке рядом с матерью Меланией. Они возвращались в Trump Tower в Нью-Йорке после долгого отсутствия на публике. Об этом сообщает Page Six и публикует фото.

20 марта звездному наследнику исполнилось 19 лет. Он уже имеет в своей коллекции часов роскошный золотой экземпляр Daytona. Папарацци сфотографировали молодого человека рядом с его матерью Меланией Трамп. Они направлялись в небоскреб в Мидтауне.

Напомним, что Бэррон является первокурсником Нью-Йоркского университета и изучает бизнес. Несмотря на молодой возраст он неофициально консультирует своего отца по вопросам политики.

Дональд Трамп отметил, что сын повлиял на выбор подкаст-интервью в ходе кампании 2024 года. А перед днем рождения отец подчеркнул, что парень имеет невероятные способности к технологиям и является очень умным человеком.

Папарацци уже обратили свой взор на наследника, он появляется в СМИ все чаще и чаще. Журналисты считают, что ему еще предстоит сыграть заметную роль в публичных выступлениях, как это делали его старшие братья и сестры.

Ранее жена Александра Овечкина призналась, что Трамп является фанатом ее мужа.