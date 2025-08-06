Расчленивший соседа участник СВО победил во всероссийских соревнованиях по армрестлингу

Во всероссийских соревнованиях по армрестлингу, которые состоялись в Ленинградской области, одержал победу осужденный за убийство соседа в 2016 году участник СВО. Ему вручили Кубок Отечества по армрестлингу среди ветеранов СВО с поражением опорно-двигательного аппарата.

Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как пишет источник, на странице министра спорта Калужской области Олега Сердюкова опубликована новость о победителях соревнований. Министр поздравил участника СВО с победой. Отмечается, что мужчина завоевал серебряные медали в борьбе левой и правой рукой, а по сумме двоеборья победил в состязаниях.

Имя и внешность победителя совпадают с данными человека, осужденного за убийство соседа в 2016 году. Известно, что он поссорился с приятелем, ударил и добил молотком, после этого расчленил тело. Части нашел дворник.

Источник нашел подтверждение, что осужденный принимал участие в СВО. Также известно, что мужчину помиловали, он вернулся в спорт.

Ранее сообщалось, что актер Сергей Базанов, известный по небольшой роли в сериале «Слово пацана», ушел на СВО после ареста за разбой.