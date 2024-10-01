До 12 лет была обычным ребенком: женщина лишилась половины лица из-за редкого синдрома

В Великобритании 29-летняя женщина рассказала, как у нее развивался редкий синдром, лишивший ее половины лица. В 12 лет она была обычным ребенком, а затем с ее внешностью стали происходить необратимые изменения, передает The Sun.

Сначала у школьницы обнаружили стригущий лишай. Девочке назначили мази, но он вернулся. При этом с лицом у несовершеннолетней начались проблемы: сморщился глаз, истощился нос, впала щека. А со временем выпали волосы и часть зубов.

Несмотря на заболевание, женщина обрела семейное счастье. Она переехала из Африки в Великобританию. А недавно она узнала название синдрома, из-за которого у нее начались проблемы с лицом — Парри-Ромберга. За время его изучения британка нашла хирурга, который за несколько операций может исправить подобные дефекты внешности.

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