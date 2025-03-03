Работал курьером и потерял брата на СВО: выяснились новые детали из жизни мытищинского стрелка

В деле стрелка, открывшего огонь из травматического оружия в торговом центре «Красный кит» в подмосковных Мытищах, появились новые детали. Их приводит mk.ru.

Напомним — ранее стало известно, что стрельбу устроил офицер ФСО, принимавший участие в параде на Красной площади. По данным mk.ru, родственники описывают 24-летнего молодого человека как спокойного и уравновешенного — до той поры, пока кто-то не начинает намеренно выводить его из себя.

Кроме того, парень всегда был дружелюбным, занимался спортом, читал военную литературу и мечтал о службе в элитных войсках. Во время обучения в Рязанском военном училище зарекомендовал себя как прилежный курсант и неоднократно поощрялся руководством, а после окончания учебного заведения устроился на службу в ФСО.

Последние несколько недель он подрабатывал курьером из-за необходимости отдать кредит на недавно приобретенную машину.

Также mk.ru утверждает, что в прошлом году на специальной военной операции погиб брат молодого человека, который отправился туда по контракту. Посмертно он был награжден Орденом Мужества.