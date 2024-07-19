Пытался продать должность в Госдуме: арестован бывший помощник Жириновского Сергей Абельцев

Депутата Госдумы Сергея Абельцева - бывшего помощника лидера ЛДПР Владимира Жириновского – обвинили в мошенническом получении денег и продукции Apple. Он обещал снятие судимости и устройство помощником депутата Госдумы пенсионеру Сергею Алюшникову, который числится заместителем председателя Федерального комитета по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом.

Об этом сообщает газета «Коммерсант». Абельцев оказался в СИЗО благодаря показаниям Алюшникова. Он арестован до 17 сентября. Защита настаивала на залоге или домашнем аресте, но суд отказал.

Абельцеву вменяют мошенничество в особо крупном размере. По информации источника, Алюшников в 2019 году получил срок за мошенничество, а после выхода из тюрьмы пытался исключить себя из списка мошенников, но суды не принимали во внимание никакие бумаги.

Абельцев пообещал помочь ему и попросил для оплаты за услуги продукцию Apple. Пенсионер отнес список в ФСБ, сотрудники приобрели технику для оперативного эксперимента. В июне 2023 года Абельцев все получил и оставил продукцию Apple себе, ничего не сделав для Алюшникова. Затем он обещал устроить на работу за 10 млн рублей, предложив должность в Госдуме. В итоге ему передали «куклу», имитировавшую деньги. Внутри был 1,1 млн рублей, остальное – бумага.

Абельцев признал вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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