«Пытались отпраздновать разнообразие общества»: организаторы Олимпиады извинились за пародию на Тайную вечерю

Начало Олимпийских игр в Париже вызвало бурю негодования среди христиан по всему миру. Все дело в том, что организаторы мероприятия сделал пародию на Тайную вечерю с участием представителей ЛГБТ* (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Ответственным за оскорбительное шоу пришлось принести извинения перед всеми людьми, чьи чувства были задеты. Директор оргкомитета по коммуникациям Анн Дешам выступил с обращением на фоне громкого скандала, пишет ТАСС. Он счел нужным объяснить позицию сторонников такого подхода и выразил сожаление, что шоу кого-то могло задеть.

«Мы никогда не собирались выказать неуважение социальным группам, напротив, мы пытались подчеркнуть и отпраздновать разнообразие общества. Нам кажется, что мы этого добились. И если мы кого-то обидели, то приносим извинения», — заявил Дешам.

Ранее сообщалось, что сотни европейцы хотят перебраться в Россию после открытия Олимпиады в Париже. Их крайне возмутило представление с поруганием христианских символов.

*ЛГБТ признана экстремистской организацией и запрещена в РФ