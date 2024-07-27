Обвинили власти Франции в оскорблении христиан: сотни европейцев пожелали переехать в РФ после открытия Олимпиады

Церемония открытия Олимпийских игр во Франции возмутила сотни европейцев. Люди выразили желание перебраться в Россию после того, как организаторы спортивного мероприятия осквернили христианские символы, передает Telegram-канал Mash.

Зрители церемонии открытия ОИ после ее завершения разобрали представление по кадрам и выяснили, что участники шоу изображали различные религиозные мотивы. Например, серебряного коня с серебряным всадником восприняли за бледного коня из Откровения Иоана Богослова. А сцена на мосту, в которой принимали участие представители сексуальных меньшинств, напоминала Тайную вечерю.

Людей возмутило подобное богохульство, и они выплеснули свое негодование в Сети. Европейцы заявили, что хотели бы убраться подальше от этого «бала сатаны» в Россию.

Ранее блогер Настя Ивлеева призналась, что посмотрела церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Она сравнила ее со скандальной «голой» вечеринкой.