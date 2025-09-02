Пытается вернуть в Россию: сын главы МВД судится с бывшей супругой за детей

Александр Колокольцев, сын министра внутренних дел Владимира Колокольцева, судится с экс-супругой за детей, передает mk.ru. Бывшая жена увезла детей в Дубай и отказываться возвращать на родину.

В 2024 году суд в Москве постановил, что оба мальчика должны жить с отцом. Инстанция в Дубае тоже встала на сторону Александра. Тем не менее бывшая жена Колокольцева отказываться исполнять решение и препятствует общению.

По словам Александра, у экс-супруги в планах увезти детей в Чехию и там оформить гражданство. Мужчина против такого решения и намерен не допустить переезда сыновей.

«Я хочу, чтобы они росли в России, среди родных, говорили на родном языке и имели нормальное детство, — заявил Колокольцев.

