«Пусть сами смотрят»: жители Израиля высмеяли стоимость билетов на спектакль Чулпан Хаматовой

Израильтяне возмутились высокой стоимостью билетов на спектакль актрисы Чулпан Хаматовой. Ей предложили самой смотреть свои выступления.

О реакции израильтян сообщает «Царьград».

Хаматова собиралась показать спектакль на русском языке. Постановку «Записки сумасшедших» ставил режиссер Дмитрий Крымов. Сначала спектакль планировали показать в Латвии, но там не дали.

Минимальная стоимость билетов на спектакль в Израиле – около 7,5 тыс. рублей (300 шекелей). Места в партере доходят до 11 тыс. (450 шекелей).

Израильтяне возмущены ценами: по их мнению, это дороже, чем в Европе.

«За такую цену пусть сами себя смотрят. Эти артисты не стоят таких денег», «Всё замечательно. Но цены», - пишут в Сети.

Некоторые завидуют тем, кому на 300 шекелей больше нечего купить, кроме как билет на Хаматову.

В июне сообщалось, что Генпрокуратура РФ направила в Минюст запрос о признании Хаматовой иноагентом.