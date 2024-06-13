«Пусть Господь даст сил поправиться»: Симоньян поддержала журналистов НТВ, находящихся в коме после обстрела в Горловке

Журналистка Маргарита Симоньян поддержала коллег с телеканала НТВ, которых тяжело ранили в зоне СВО. Корреспондент и оператор попали под обстрел в Горловке.

В личном Telegram-канале Симоньян пожелала журналистам скорейшего выздоровления.

«Коллегам с НТВ, тяжело раненным на СВО, наша безмерная поддержка. Пусть Господь даст сил поправиться!» - написала Маргарита.

Отметим, что журналисты пострадали, когда вели репортаж с передовой. Их сопровождал офицер, который сейчас тоже находится в больнице. Все трое получили тяжелые ранения, из-за которых их пришлось оперировать. По последним данным, они в коме.

Ранее в Белгородской области на мине подорвался сотрудник телеканала «Россия 24». Губернатор сообщил, что вместе с журналистом пострадали также бойцы самообороны. Оператор попал в больницу в тяжелом состоянии.