«Пусть это будет интервью с Путиным»: скандальный американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву

Знаменитый американский журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию. В Москве он находится уже два дня.

Как сообщает Telegram-канал Mash, экс-хедлайнера FoxNews заметили 1 февраля в аэропорту Стамбула при посадке на рейс авиакомпании Turkish Airlines до Москвы. Такер прибыл в аэропорт Внуково и уже три дня находится в столице. Он побывал в Большом театре на балете «Спартак».

Его коллега Дженсон Хинкл выразил надежду в соцсети X, что Карлсон приехал в столицу, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина.

«Такер Карлсон, похоже, находится в Москве. Пожалуйста, Боже, пусть это будет интервью с Путиным», — написал он.

В апреле 2023 года Fox News уволил Такера Карлсона. Телеведущий прославился, в том числе благодаря постоянной критике действующего президента США Джо Байдена.

В сентябре журналист рассказывал, что мечтает взять интервью у российского президента. Но, по словам Карлсона, его остановило правительство США.

Ранее представители Би-2 наотрез отказались пустить российских журналистов на пресс-конференцию в Израиле.