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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 февраля 2024, 21:21
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Представители Би-2 наотрез отказались пустить российских журналистов на пресс-конференцию в Израиле

Журналистов из РФ не пустили на пресс-конференцию Би-2, несмотря на приглашение.
Представители Би-2 наотрез отказались пустить российских журналистов на пресс-конференцию в Израиле

© Starface.ru

Журналистов из России не пустили на пресс-конференцию группы Би-2 в Израиле, несмотря на приглашение. В Тель-Авиве, в частности, находились корреспондент РИА Новости, съемочная группа ВГТРК.

О том, что их не пустят, журналисты узнали от представителя группы Игоря Рубинштейна. Помимо отказа, он отпустил оскорбления в адрес корреспондентов. Менеджер группы даже попытался вывести журналиста РИА Новости из отеля, где организовали мероприятие.

В лобби отеля, расположенного в центре города, находились сами участники группы, но они не общались с журналистами из России, не обращали внимание.

На месте присутствовал глава МИД Израиля Исраэль Кац. Он пытался разрешить ситуацию с пропуском журналиста РИА Новости, но в Би-2 наотрез отказались пускать и пригрозили отменой пресс-конференции.

Ранее музыкантов депортировали из Таиланда в Израиль. Они благодарили за помощь главу МИД Израиля, американское посольство, дипломатов из Германии, Польши и Литвы.

Источник фото:Starface.ru
Источник:РИА Новости
Автор:Лилия Караева
Теги:
Би-2
журналист
скандал