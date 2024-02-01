Представители Би-2 наотрез отказались пустить российских журналистов на пресс-конференцию в Израиле

Журналистов из России не пустили на пресс-конференцию группы Би-2 в Израиле, несмотря на приглашение. В Тель-Авиве, в частности, находились корреспондент РИА Новости, съемочная группа ВГТРК.

О том, что их не пустят, журналисты узнали от представителя группы Игоря Рубинштейна. Помимо отказа, он отпустил оскорбления в адрес корреспондентов. Менеджер группы даже попытался вывести журналиста РИА Новости из отеля, где организовали мероприятие.

В лобби отеля, расположенного в центре города, находились сами участники группы, но они не общались с журналистами из России, не обращали внимание.

На месте присутствовал глава МИД Израиля Исраэль Кац. Он пытался разрешить ситуацию с пропуском журналиста РИА Новости, но в Би-2 наотрез отказались пускать и пригрозили отменой пресс-конференции.

Ранее музыкантов депортировали из Таиланда в Израиль. Они благодарили за помощь главу МИД Израиля, американское посольство, дипломатов из Германии, Польши и Литвы.