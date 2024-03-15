Пушистый наблюдатель: на выборах президента РФ на Ямале дежурит кот по кличке Кузя

На Ямале, в поселке Тазовский, черный кот по кличке Кузя наблюдает за выборами президента Российской Федерации. Его заметили на одном из избирательных участков. Об этом сообщает Telegram-канал «Ямал. Официально».

Как сообщает источник, на территорию участка питомца принес его хозяин – член УИКа Аким Лапсуй. Кота он нашел ровно шесть лет назад, когда проводились прошлые выборы. Тогда мужчина возвращался домой после работы и увидел черного котенка. Он не смог его оставить одного и взял с собой. Теперь Кузя стал талисманом.

В видео, опубликованном в Сети, кот внимательно смотрит за ходом голосования, сидя на руках у Акима. Также он не отказывается, когда избиратели подходят к нему, чтобы погладить. Кузя – официальный наблюдатель на участке, и у него даже есть собственный бейджик.

Напомним, что выборы президента России будут проводиться 3 дня во всех регионах страны – с 15 по 17 марта.

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