«Прямой заказ»: экс-судья ЕСПЧ назвал виновных в деле Павла Дурова

Экс-судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов считает, что дело Павла Дурова является заказом со стороны США. Об этом сообщает Lenta.Ru.

Дедов считает, что дело Дурова необычное и «экстраординарное». По словам экс-судьи ЕСПЧ, ему трудно представить, чтобы на Илона Маска, владельца известной соцсети, возбудили уголовное дело за преступный контент пользователей.

«Есть люди, которые очень сильно ему завидуют. И я думаю, что это относится не только к Франции: его прямыми конкурентами считаются все-таки американцы. Поэтому не исключено, что дело Дурова — это прямой заказ», — высказался Дмитрий.

Дедов считает странным, что о деле Павла нет данных в официальных источниках. Дмитрий искал документы, но так и не смог их найти.

«Нет ни одной ссылки на норму уголовного закона. Например, говорится, что Павел Дуров не реагировал на запросы властей, но не сказано, что эти запросы были одобрены судами Франции. Французский полицейский не может просто так направить Дурову запрос и что-то от него потребовать», — резюмировал экс-судья ЕСПЧ.

Ранее сообщалось, что Франция не будет сотрудничать с Россией по делу Павла Дурова из-за его отказа. Подробности читайте в этой новости.