Проверка связана с постом в Сети: Владислава Бакальчука проверят по статье о дискредитации ВС РФ

Владелец компании «ВБ девелопмент» Владислав Бакальчук может стать фигурантом уголовного дела. Lenta.Ru пишет, что бизнесмена проверят на дискредитацию ВС РФ.

По информации журналистов, в отношении Бакальчука начнут проверку по пункту «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации».

Поводом для этого, по данным Lenta.Ru, стал пост бывшего совладельца компании Wildberries в социальных сетях. В нем Владислав раскритиковал экономическую ситуацию в России и связал ее изменение с ростом оборонных расходов. Опубликованный 29 апреля текст уже удален.

Ранее бывшая супруга Бакальчука Татьяна Ким заявила, что не оставит его без денег. Перед этим она отсудила у Владислава 1% акций компании Wildberries.