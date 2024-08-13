Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что был в хороших отношениях с Путиным

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что был в хороших отношениях с Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью миллиардеру Илону Маску в социальной сети X (бывший Twitter).

Бывший глава Белого дома заявил, что хорошо знал Владимира Путина и во время своего президентства сумел сохранить отношения с российским лидером.

Как считает Трамп, конфликт на Украине начался из-за «глупости» нынешнего президента США Джо Байдена. Он добавил, что, когда покинул президентский пост, на границе с Украиной начали формироваться крупные армии.

«Я взглянул на это и подумал, что Путин пошел на этот шаг, поскольку он — хороший переговорщик, и он хочет вести переговоры», — сказал экс-президент США.

Трамп подчеркнул, что вместо переговоров с Путиным Байден начал «говорить глупости». Например, он сказал, что Украина может стать членом НАТО.

Ранее мы писали, что политик Владимир Жириновский восемь лет назад предвидел покушение на Дональда Трампа. Лидер ЛДПР говорил, что его «убьют, как Джона Кеннеди».