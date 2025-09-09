Провал великого мастера: какие фильмы Леонида Гайдая раскритиковали советские зрители

Режиссер Леонид Гайдай создал одни из самых известных советских фильмов: «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Бриллиантовую руку», «12 стульев» и многие другие. Но не все работы мастера получили признание зрителей и кинокритиков. Одна из них — картина «Опасно для жизни», снятая в 1985 году, в самом начале перестройки.

Комедия собрала звездный актерский состав. Роли в фильме сыграли: Леонид Куравлев, Георгий Вицин, Лариса Удовиченко, Нина Гребешкова. Но это не спасло кино от провала.

Гайдай решил отойти в фильме от привычной манеры и сделал акцент на лиричном юморе. Правда, зрителям это не понравилось: они не увидели в картине привычной комедийной энергии, сообщается в Дзен-канале «Данила про КИНО».

Похожая судьба постигла и последнюю работу режиссера «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди» 1992 года. Гайдай не смог развернуться в полную силу из-за ограниченного бюджета, а иностранные актеры не хотели работать за маленький гонорар. Современники вспоминают, что часть сцен снималась на любительскую камеру.

Блестящий актерский состав Гайдай собрал и в фильме «Инкогнито из Петербурга», снятой по мотивам «Ревизора». Однако кино не впечатлило зрителей. В советских кинотеатрах его посмотрели всего 5 млн человек, тогда как «Бриллиантовую руку» — 69 млн человек.

Ранее мы писали, что могила режиссера Леонида Гайдая и актрисы Нины Гребешковой на Кунцевском кладбище выглядит ухоженной.