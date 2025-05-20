Ухоженный участок со свежими цветами: как выглядит могила Леонида Гайдая и Нины Гребешковой

Стало известно, как выглядит могила режиссера Леонида Гайдая и актрисы Нины Гребешковой на Кунцевском кладбище. Напомним, кинодеятель умер в 1993 году, актрисы не стало 10 мая 2025-го.

До недавнего времени за могилой Гайдая ухаживала вдова. Теперь актриса лежит рядом с мужем.

Участок находится почти в центре кладбища. На могиле стоит аккуратный памятник, сообщает Экспресс газета.

Место захоронения выглядит ухоженным, всегда есть свежие цветы и покошена трава. Раньше за участком присматривала Гребешкова, после смерти актрисы ухаживают единственная дочь Ольга Гайдай и внучка.

Ранее сообщалось, что в Ялте нашли могилу советского актера Алексея Катышева. Известно, что звезда советского кино умер в 57 лет бомжом.