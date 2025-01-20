«Просто так взять и отправиться на отдых за границу»: Хинштейн пристыдил курскую чиновницу за отпуск в Индии

Врио Курской области Александр Хинштейн возмутился выездом чиновницы в Индию и потребовал, чтобы его уведомляли о поездках за границу. Критике подверглась врио министра объектов культурного наследия Ирина Мусьял.

Реакцию Хинштейна на поступок курской чиновницы приводит 46tv.ru.

Врио губернатора поинтересовался у коллег, правда ли, что Мусьял уехала за пределы РФ. Коллеги подтвердили эту информацию.

Хинштейн в ответ выразил надежду, что чиновница «отправилась за пределы РФ для обмена опытом - например, посмотреть, как в Индии охраняют объекты культурного наследия». Глава региона заявил: «Просто так взять и отправиться на отдых за границу считаю неправильным и недопустимым».

Политик потребовал, чтобы любые выезды чиновников за пределы страны согласовывались, и напомнил, что они работают в «регионе, где люди находятся в тяжелом положении». Хинштейн объяснил, что должен понимать не только кто, куда и зачем едет, но и насколько это безопасно.

«Дай Бог, чтобы Ирина Александровна вернулась из этой поездки живая, здоровая и посвежевшая», - высказался Хинштейн и напомнил о внешней агрессии, которую Курская область ощущает как никакой другой регион.

Ранее он запретил чиновникам удалять комментарии в соцсетях. Глава региона указал на троих коллег и потребовал от них открыть комментарии от жителей региона во «ВКонтакте».