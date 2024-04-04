Просившийся на прием к Путину пенсионер с игрушечным автоматом оказался поэтом

Пенсионер с игрушечным автоматом, который пришел в администрацию президента России Владимира Путина, оказался поэтом. Известно, что 69-летний мужчина состоит на учете в психдиспансере, а также пишет стихи.

Подробности привел сайт mk.ru.

3 апреля мужчина с предметом, напоминающим автомат Калашникова, зашел внутрь здания на Ильинке. На место вызвали полицию, посетителя увезли в психбольницу. Он рассказал, что 15 лет пытается попасть на прием к президенту – мужчина хотел высказать собственную позицию по текущим вопросам.

Задержание 3 апреля не первое в его жизни – раньше пенсионера также останавливали силовики, дальше мужчина лечился в психбольнице. Известно, что у него есть опекун – родная дочь. Мужчина при этом живет один.

Женщина рассказала, что «он совершенно не опасен» и много лет ходит к АП, до этого часто бывал у мэрии. Наличие игрушечного автомата женщина объяснила тем, что «так проявляется болезнь».

Известно, что мужчина прежде работал на заводе в Москве, был студентом авиационного института. 10 лет сочиняет стихи.

В феврале мы писали, что тело шестилетнего Далера из Екатеринбурга отправят на повторную экспертизу с целью установить причину смерти. Напомним, по делу о гибели ребенка обвиняют опекуна.