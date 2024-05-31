«Подсуетился как всегда»: Максим Фадеев выпустил песню о Салтанат Нукеновой и нарвался на критику

Максим Фадеев выпустил песню о Салтанат Нукеновой и нарвался на критику. Об этом стало известно «Страстям» из соцсетей.

Продюсер Максим Фадеев 31 мая выпустил песню под названием «SALTA». В соцсетях он выложил отрывок из трека, который посвятил Салтанат Нукеновой, которую жестоко убил ее бывший муж, экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев.

«Я хотел, чтобы она жила в этой песне. Чтобы больше никто не мог ее тронуть», — подписал ролик Фадеев.

Однако не все подписчики оценили рвение Фадеева увековечить память жертвы домашнего насилия. Некоторые обвинили продюсера в хайпе на имени Салтанат: «Подсуетился как всегда», «Почему он именно Салте посвятил песню? Они ведь не были знакомы? А в мире столько каждый день происходит страшных вещей», «Столько женщин умерли от рук мужей извергов, а песня посвящается только ей».

Впрочем, положительные отзывы на песню Фадеева тоже есть. Так, музыканта в комментариях поблагодарил брат Салтанат Нукеновой.

Ранее мы писали о том, что певица Юлия Савичева рассказала о своем первом выходе на сцену с Максимом Фадеевым.