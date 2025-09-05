Прокурор нашел неожиданный способ избежать увольнения после скандального шоу

Заместитель руководителя Специализированной экологической прокуратуры Киева Александр Малеев избежал увольнения, оформив декрет. Он взял отпуск по уходу за ребенком до сентября 2026 года. Подробности этой истории сообщает aif.ru.

Мужчина решил оформить декрет после того, как квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров Украины вынесла представление на его увольнение.

Поводом для проверки и последующих санкций послужило участие Малеева в телешоу «Супермама», где его бывшая и нынешняя жены упомянули дорогостоящее имущество, которое не было задекларировано. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины инициировало проверку этой информации.

Хотя офис генерального прокурора уже издал приказ об увольнении, оформление декретного отпуска временно заблокировало эту возможность. Согласно сообщениям СМИ, в течение всего срока отпуска Малеев будет продолжать получать соответствующие выплаты.

Ранее мы писали о том, что учительница получала зарплату, находясь 16 лет на больничном.