Учительница получала зарплату, находясь 16 лет на больничном

Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия отклонил апелляцию учительницы, которая пыталась оспорить требование работодателя пройти медицинское обследование после 16 лет непрерывного нахождения в больничном отпуске. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Согласно материалам дела, преподавательница из Рурштадта находится на больничном с 2009 года, ссылаясь на длительную болезнь. Работодатель назначил ей обязательное медицинское освидетельствование на апрель 2025 года, чтобы определить, сможет ли она вернуться к обязанностям в ближайшие полгода или ее следует уволить по состоянию здоровья.

Учительница обжаловала это требование, однако проиграла и подала апелляцию в Административный суд Дюссельдорфа. В своей жалобе она указывала на необъяснимую задержку со стороны школьной администрации и критиковала назначение именно психиатрической экспертизы, считая это нарушением своих прав.

Судьи, заседание которых состоялось 12 августа, признали многолетнее бездействие работодателя «поистине непостижимым». Тем не менее это не стало основанием для удовлетворения иска женщины.

Суд постановил, что срок, в течение которого работодатель не требовал проведения экспертизы, не отменяет его законного права назначить ее сейчас для выяснения профессиональной пригодности сотрудницы.

