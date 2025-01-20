Микроавтобусы «Соболь» и «Газель» неприемлемы: у 11-летней исполнительницы хита «Сигма бой» появился райдер

Певица Betsy прославилась на весь мир в свои 11 лет благодаря исполнению песни «Сигма бой». Композиция настолько понравилась слушателям, что даже обогнала песни от Кэти Пэрри и Кеши в чарте Billboard. Теперь юная артистка готовится к регулярным выступлениям. У нее уже появился райдер, подробностями которого поделился Telegram-канал Baza.

За одно выступление певица берет миллион рублей. Если планируется перелет на самолете, то на все дальние направления девочке полагается бизнес-класс. При этом рейс не должен занимать более 12 часов.

В аэропорту Betsy и ее коллег должен встречать Mercedes-Benz Vito. Микроавтобусы «Соболь» и «Газель» неприемлемы для перевозки звезды. Водитель транспорта не должен курить и регулировать громкость музыки в салоне на песнях, которые хочет слушать исполнительница. Отель для заселения может быть трехзвездочный. В гримерке артистке нужны вода без газа, безглютеновые продукты, чай, кофе и сок.

Ранее сообщалось, что лидер музыкальной группы «Мумий тролль» Илья Лагутенко собирается отправиться в новый тур. Райдер певца опубликовали в Сети.