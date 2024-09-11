Продолжает проявляться обратный эффект: украинцы активно общаются на русском языке, несмотря на политику государства

Граждане Украины, несмотря на государственную политику в отношении национального языка, продолжают активно общаться на русском. Таким образом в стране проявляется ее обратный эффект, передает Telegram-канал Резидент.

Русскую речь стали чаще слышать даже в западных регионах Украины. Например, городской глава Ивано-Франковского завил, что русского языка стало больше. Он уже успел обсудить этот момент с омбудсменом.

Мэр также рассказал, как намерен бороться с теми, кто говорит на русском языке. Так, по его словам, в городе будут действовать инспекторы. Они будут следить за тем, чтобы население чаще использовало национальный язык.

Ранее блогер Артур Бабич заявил, что готов отказаться от гражданства Украины. Молодого человека стала больше привлекать возможность жить в России.