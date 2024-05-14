Продолжает исполнять свои обязанности: пресс-секретарь Минобороны Конашенков не подавал рапорт об увольнении

Пресс-секретарь Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, по данным некоторых СМИ, подал рапорт об увольнении. Однако эту информацию опровергает Telegram-канал Mash, ссылаясь на свой источник.

В Сети появились новости, что кадровые перестановки в Министерстве обороны Российской Федерации затронули и пресс-секретаря ведомства. Однако подтверждений этому не нашлось.

Наоборот, по сведениям Telegram-канала Mash, Конашенков продолжает исполнение своих обязанностей на рабочем месте. Ни о каком рапорте речь в данный момент не идет.

Ранее сообщалось, что бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин прибыл в Москву. По прилете он отправился в Кремль на встречу с первыми лицами государства. Характер встречи пока не раскрывается.