Призывала к развалу России: правнучку Никиты Хрущева просят проверить на шпионаж

Члены движения «Зов народа» обратили внимание на правнучку бывшего первого секретаря КПСС Никиты Хрущева Нину и попросили правоохранителей проверить ее. Все дело в высказываниях женщины, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Общественников возмутило выступление Хрущевой в «Ельцин-центре». Внучка советского лидера высказалась против специальной военной операции, а также рассуждала о развале России.

Этого, по мнению членов общественной организации, достаточно, чтобы проверить Нину на покушение на территориальную целостность РФ. Помимо этого, они хотят, чтобы правнучку хрущева признали иностранным агентом.

Последние 33 года Хрущева проживает в США. Она профессор Новой школы в Нью-Йорке, где читает курсы по международным СМИ и истории России.

Ранее сообщалось, что активисты пытаются отменить концерты Лолиты Милявской по всей России. Они заявили о готовности встречать ее во всех городах страны.