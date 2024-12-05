Привозят букет и просят сообщить код: мошенники начали использовать схему с доставкой цветов

Мошенники в России начали использовать новую схему обмана граждан – она связана с доставкой цветов. Курьер доставляет букет, а на следующий день получателя просят сообщить код.

Подробности приводит ТАСС со ссылкой на врио начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий столичного главка МВД России Владимира Прасолова.

Он рассказал, что появились новые примеры мошенничества по схеме доставки, а именно с цветами.

«Курьер приезжает, доставляет букет, который никто не заказывал. Гражданин радуется этому, но на следующий день перезванивают якобы со службы доставки и просят сообщить код с подтверждением того, что заказ получен», - рассказал представитель МВД.

Этот код, который и становится целью мошенников, является подтверждением финансовых операций. Россиян призвали быть бдительными.

Также в связи с распродажами злоумышленники создают поддельные сайты магазинов. Гражданам приходят ссылки, переход по которым предоставляет мошенникам доступ к телефону.

Ранее МВД РФ предупредило о распространении мошенничества под названием «спуфинг».