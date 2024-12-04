«Спуфинг»: МВД РФ предупредило о распространяющемся виде мошенничества

Сотрудники Министерства внутренних дел России продолжают вести борьбу с мошенниками на территории страны. Так, в рамках профилактических мероприятий они предупредили граждан о распространении нового вида мошенничества.

Новая методика, которой пользуются аферисты, получила название «спуфинг», передает Telegram-канал МВД МЕДИА. По данным сотрудников ведомства, в этой схеме злоумышленники создают фиктивные номера и сайты, замаскированные под известные источники.

Кроме того, аферисты используют еще один способ введения населения в заблуждение. Они зачастую используют рассылки якобы рабочих документов, которые хранят в себе вредоносные материалы. При открытии файлов эти опасные программы устанавливаются на устройства.

Ранее актер Юрий Стоянов заявил, что любит попить кровь телефонных мошенников. Он не боится разговаривать с аферистами.