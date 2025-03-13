«Пришлось приспособиться»: Мишель Обама назвала негативное качество мужа

Экс-президент США Барак Обама на самом деле крайне непунктуален. Об этом рассказала его жена Мишель.

«Барак… Знаете, ему пришлось приспособиться к тому, что для меня значит «вовремя», — приводит ее слова Page Six.

Мишель отметила, что часто, «когда приходило время уходить», она замечала, что ее супруг «встает и идет в туалет» и занимается другими делами, из-за которых они могли опоздать на запланированные мероприятия.

«Я думала в такие моменты: «Муженек, «выходим в 15:00» означает, что ты уже все это сделал. Не начинай искать свои очки в 15:00», — вспомнила она.

В то же время бывшая первая леди похвалила мужа за работу над его недостатками и подчеркнула, что за 30 лет брака он стал более пунктуальным.

Ранее мы писали о том, что Обама не получил работу в сериале, где должен был озвучить говорящий дом.