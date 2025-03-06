Барак Обама не получил работу в сериале, где должен был озвучить говорящий дом

Экс-президент США Барак Обама почти вошел в актерский состав нового сезона сериала «Выход из дома», но все сорвалось из-за его расписания. Об этом рассказал исполнительный продюсер проекта и актер Бен Стиллер.

По его словам, изначально предполагалось предложить Обаме озвучить разговаривающее здание в одной из серий. Стиллер не был лично с Обамой, но имел выходы на него через знакомого юриста.

«Я написал ему электронное письмо, в котором говорилось: „Эй, у нас есть это шоу“, что-то в этом роде. И примерно через два дня я получаю ответ от президента Барака Обамы», — приводит слова Стиллера Radar Online.

Впрочем, затея не увенчалась успехом из-за слишком плотного графика политика.

Ранее мы писали о том, что Барак и Мишель Обама начали делить многомиллионное состояние перед разводом.