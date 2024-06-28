«Приравнена к спортивному костюму»: в Москве с бойца СВО потребовали двойной депозит в баре из-за военной формы с наградами

В Москве сотрудники караоке-бара отказались пропустить военнослужащего, вернувшегося из зоны СВО, без внесения двойного депозита. Об этом рассказала член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова.

К омбудсмену с жалобой на действия администратора заведения обратилась жена военнослужащего. Она сообщила, что сотрудникам бара не понравилась военная форма мужчины с наградами на груди.

На входе семье заявили, что приравнивают военную форму к спортивной одежде, поэтому могут пропустить мужчину в клуб только при внесении депозита за стол в двойном размере. С бойца СВО потребовали 5000 рублей вместо 2500 рублей с остальных посетителей.

«Вот так легко и просто военная форма Александра, на которой он носит ордена, в том числе, Мужества, и в которой он спасал наших бойцов, была приравнена к спортивному костюму», - написала Ахмедова в своем Telegram-канале.

При этом изданию «Регнум» в баре подтвердили, что у них существует дресс-код, поэтому в заведение пускают только «в вечерних нарядах или стиле кэжуал». Администратор также заверила, что военнослужащий грубо с ней разговаривал, но видео с доказательствами предоставить отказалась.

Омбудсмен Марина Ахмедова допустила, что мужчина мог в сердцах сказать грубое слово после того, как его боевую форму приравняли к спортивному костюму.

«Все-таки не в спортивках мужчины защищают нашу страну. И это - действительно возмутительно. Я не призываю обрушивать негатив на администратора заведения, не она принимала правила, хотя отсутствие уважения к бойцу так и сочится из нее», - подчеркнула Ахмедова.

Она также добавила, что военная форма должна считаться почетной в любом заведении. И никаких двойных депозитов за нее быть не может.

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