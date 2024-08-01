Приносим свои извинения: ряд СМИ показал кадры обмена заключенными между США и Россией 2022 года

Ряд СМИ опубликовал кадры обмена заключенными между Россией и США в Анкаре. На видео якобы запечатлены события, которые произошли почти что вот-вот. Однако, как выяснилось, этот ролик не имеет никакого отношения к действительности. Он был снят еще в 2022 году, когда американца Тревора Рида меняли на гражданина РФ Константина Ярошенко.

Пост с извинениями по случаю публикации неподтвержденного видео появился в Telegram-канале «Осторожно, новости». Журналисты заявили, что к новостям о текущем обмене ролик не имеет никакого отношения.

«Видео разошлось настолько сильно, что его теперь показывают даже в эфире турецкого ТВ. Приносим свои извинения за ошибку», — пишет Telegram-канал.

В Кремле ситуацию с обменом заключенных между РФ и США пока никак комментировать не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Ранее в Сети появилась информация о сделке между двумя странами. В аэропорту Анкары якобы прошел обмен 26 заключенными.