Принимал участие в боях на каховском направлении: россиянин вернулся с СВО и заявил, что уходит в монастырь

Жительница Северной столицы рассказала журналистам «МК в Питере», как ее брат сходил на СВО, а после решил уйти в монастырь. Несмотря на желание мужчины, родственница не до конца верит в его намерение.

По словам женщины, брат служил в зоне СВО и воевал на каховском направлении. На фронте он получил ранение, после чего был госпитализирован. Из отпуска на службу боец не вернулся. Он рассказал сестре, что уходит в монастырь и пропал.

Петербурженка заявила журналистам, что брат и прежде хотел уйти в монастырь. Однако в этой истории она не до конца в то, что получила сообщение именно от родственника.

После выписки из госпиталя мужчина успел встретиться с некими знакомыми, которые просили у него деньги. На сообщения сестры он больше не отвечает.

«Это все он сам говорил. Соответственно, больше мы от него никакой информации не получали. На звонки он не отвечает, на сообщения тоже. В соцсетях его нет. Телефон отключен со 2 декабря», — рассказала россиянка.

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