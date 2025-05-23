Хореографа Юрия Григоровича похоронили в лакированном гробу стоимостью 340 тысяч

Хореографа Юрия Григоровича похоронили в гробу стоимостью 340 тысяч рублей. Он был лакированным и с двухкрышечной конструкцией.

Подробности сообщила владелица похоронного дома Екатерина Костылева.

«Это лакированный четырехгранный гроб Канада орехового цвета с белой велюровой постелью, двухкрышечной конструкцией, корпус выполнен из ясеня», - сказала она сайту NEWS.ru.

Также Костылева отметила, что у гроба была длинная ручка орехового цвета вдоль корпуса и округлая крышка. Владелица похоронного дома указала: он относится к элитным, выглядит дорого и элегантно.

Напомним, прощание с Григоровичем состоялось 23 мая. Хореографа похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой жены. На церемонии прощания присутствовала балерина Анастасия Волочкова. Она устроила скандал и просила помочь ей возложить цветы.