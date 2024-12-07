Прифотошопили трактор: в Набережных Челнах отчитались об уборке улицы

Чиновники в Набережных Челнах организовали проверку после обращения местной жительницы. Женщина пожаловалась на отчет об уборке улиц от снега. На изображениях она заметила прифотошопленный трактор, передает Telegram-канал Baza.

Улицы в Комсомольском районе попросила почистить местная жительница. Через некоторое время администрация отчиталась о проделанной работе. Ответ не устроил женщину, так как изображенная на фотографиях техника была ненастоящей — ее прифотошопили в редакторе.

Грязь при этом, как утверждают местные, никто не убрал. После второго обращения улицу почистили, а по поводу фотографий в администрации пообещали провести проверку.

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