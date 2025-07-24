Любители Snickers, Twix и Mars в скором времени столкнуться с исчезновением сладостей. Товары пропадут из магазинов сети «Пятерочка», передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По информации журналистов, ретейлер X5 остановил закупку продукции российской компании Mars. Причиной тому стали слишком высокие цены, которые установил поставщик.

Помимо шоколадных батончиков, с прилавков магазинов исчезнут драже и жевательные резинки. Вероятно, речь идет об M&Ms, Skittles, Orbit и Eclipse. Также журналисты узнали от пресс-службы ретейлера, что остатки данных товары закончатся уже в августе-сентябре текущего года.

Ранее сообщалось, что суд в Свердловской области засыпали исками из-за шоколада с названием песни Игоря Николаева. «Выпьем за любовь» продают на маркетплейсах.