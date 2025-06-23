Свердловский суд засыпали исками из-за шоколада с названием «Выпьем за любовь»

Свердловский суд засыпали исками из-за шоколада с названием песни Игоря Николаева «Выпьем за любовь». Лакомство продают на маркетплейсах – пока правообладателям товарного знака удается получать через суд незначительные суммы.

Об этом сообщает ЕАН.

Издание указывает, что несколько екатеринбургских интернет-магазинов продают шоколад «Выпьем за любовь» на маркетплейсах. Правообладатель товарного знака, обнаружив это, обратился в суд.

С ответчиков требуют взыскать от 250 до 800 тыс. рублей. Пока, отмечает издание, по каждому делу присуждают 15-20 тыс.

Истец оспаривает некоторые решения. В качестве аргумента по одному из таких дел говорится, что компенсации в размере 15 тыс. рублей «не соответствуют принципам справедливости и разумности». Однако, как пишет издание, вышестоящая инстанция оставила решение без изменений.

Ранее сообщалось, что Игорь Николаев начал суды за фразу «Выпьем за любовь» на товарах. Юрист Любава Трофимова объясняла, что у певца хорошие шансы на успех в суде. Основанием для подачи иска является наличие зарегистрированных товарных знаков или авторских прав, как в случае с фразой из песни артиста. Позицию в суде укрепляет доказательство убытков, понесенных в случае нарушения прав, говорила эксперт.