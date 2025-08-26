Прическа, макияж и одежда: маму Рона Уизли из сериала по «Гарри Поттеру» сравнили с Дашей Букиной

Маму героя нового сериала по франшизе «Гарри Поттер» Рона Уизли сравнили с героиней Дашей Букиной из российской версии сериала «Счастливы вместе». Пользователи Сети поразились внешностью кудрявой рыжей Молли Уизли с похожим стилем в одежде. Фото со съемок публикует PEOPLE.

Фанаты активно обсуждают актеров, которые снимаются в сериале, и ждут новых кадров в соцсетях. Недавно они обсудили актрису Кэтрин Паркинсон, которая играет маму друга Гарри – Рона. На фото со съемок она предстала в яркой одежде и копной рыжих кудрявых волос.

Волшебница выглядит непривычно молодой, а прическа, цвет волос, мейкап и стиль напоминают Дашу Букину. Российские пользователи написали про это и стали называть женщину Молли Букиной.

Некоторым не понравился выбор актрисы и ее стиль. Они отметили, что по книге на тот момент у нее было семь детей, а самой женщине должно быть около 45 лет. Но, как оказалось, самой Кэтрин сейчас 47 лет.

Ранее блогерша Настя Ивлеева заявила, что могла бы сыграть в сериале о Гарри Поттере.