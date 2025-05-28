Блогерша Настя Ивлеева заявила, что могла бы сыграть в сериале о Гарри Поттере. Настя высказалась о новинке от HBO в Telegram-канале.

HBO снимет сериал по книге о Гарри Поттере. На днях стали известны имена актеров, которые исполнят роли уже полюбившихся волшебников. Съемки начнутся летом, а в 2026 году состоится премьера. Новость из мира кино прокомментировала и Ивлеева. Блогерша заявила, что из-за скандальной репутации после «голой» вечеринки могла бы сыграть главного злодея — Волан-де-Морта.

«Я могу сыграть Волан-де-Морта. Почему, спросите вы. Потому что мое имя тоже какое-то время нельзя было называть», — пошутила она.

Напомним, после скандала с вечеринкой Настя столкнулась не только с критикой, но и с отменой на ТВ. Блогерша лишилась рекламных контрактов, и многие звезды публично от нее отвернулись.

Ранее 34-летняя блогерша Настя Ивлеева создала авторское медиа после отмены на ТВ. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что концерты Ани Лорак потребовали отменить из-за сообщений о связи с ВСУ.