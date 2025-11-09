Приближенные менталиста не смогли подтвердить факт ее обучения: «ученицу Мессинга» обвинили в шарлатанстве

Москвичи пожаловались на Ольгу Мигунову, которая называет себя ученицей менталиста Вольфа Мессинга и оказывает услуги по исцелению. По словам клиентов, лечебный гипноз не работает, а медицинский диплом женщина не показывает.

Мигунова утверждает, что может вылечить практически все. Стоимость сеанса составляет от 55 до 130 тысяч рублей, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. По информации журналистов, у центра Ольги действительно есть лицензия, но на оказание первичной психотерапевтической помощи. Однако «ученица Мессинга» не предъявляет клиентам диплом, подтверждающий ее высокую классификацию.

Мигунова прославилась после выхода в 2020 году сериала «Ученица Мессинга». Его сняли по книге женщины «Белый шаман». В произведении она рассказала, как училась у знаменитого советского экстрасенса. Но приближенные Мессинга не смогли подтвердить факт обучения у него Ольги.

