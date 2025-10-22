Телеведущую Ларису Гузееву проверяет на мошенничество индонезийская полиция

Телеведущую Ларису Гузееву проверяют на мошенничество. Делом занялась индонезийская полиция. Подробности выяснил Telegram-канал Mash.

Источник сообщил, что проверку начали в отношении застройщика Сергея Домогацкого, который занимался виллами на Бали. Предварительно, он кинул больше 60 человек, а сумма ущерба составила 31 млрд рупий. Лариса Гузеева же рекламировала услуги Домогацкого в Сети.

По словам одной из пострадавших, она узнала о застройщике как раз благодаря телеведущей. Она вложила деньги в строительство, после чего с ней перестали выходить на связь. Отмечается, что Сергей специально инсценировал свое похищение.

В Центр объединенной полицейской службы подано уже около 10 заявлений против застройщика. Жертвами стали граждане России, Украины, Белоруссии и Франции. По данным полиции, Домогацкий успел продать некоторые виллы нескольким людям одновременно. Также среди пострадавших есть те, кто отдал деньги за несуществующие проекты.

