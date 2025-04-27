При стартовой цене в 100 тысяч: загранпаспорт Владимира Жириновского продали на аукционе за 1,1 млн рублей

На аукционе в Санкт-Петербурге продали заграничный паспорт покойного лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. О сделке сообщили РИА Новости.

Начальная цена лота составляла 100 тысяч рублей. В каталоге аукциона было указано, что на торги выставлен загранпаспорт политика советского образца с его автографом и визами. В нем есть отметки погранслужбы России. Состояние документа оценивалось как хорошее.

Торги состоялись сегодня, 27 апреля. В итоге цена на загранпаспорт поднялась до 1,1 миллиона рублей. Именно за такую сумму его приобрел неизвестный участник аукциона.

Ранее сообщалось, что тяжелобольной немецкий гонщик Михаэль Шумахер смог подписать шлем, который планировалось продать на аукционе. Ему помогла в этом супруга.